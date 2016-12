Accueil

Une application de coaching santé pour les néo-presbytes

Vous portez des verres progressifs depuis peu ? Une application pour smartphones vous aide à vous y adapter pas à pas.

La France compte chaque année environ 700 000 nouveaux presbytes. Et ceux qui portent des verres progressifs pour la première fois font souvent le même constat : il n’est pas toujours évident de s’y adapter. En tout cas, cela prend du temps. Un temps nécessaire pour trouver ses repères : réapprendre, par exemple, à descendre les escaliers ou à éviter un trottoir. Par ailleurs, certaines situations de vie quotidienne sollicitent simultanément la vision de près, la vision intermédiaire et la vision de loin. Ainsi, lorsque vous conduisez, les compteurs sont en vision de près, le GPS et les rétroviseurs en vision intermédiaire et les panneaux en vision de loin… Les verres progressifs sont donc constitués de plusieurs zones de correction afin de permettre de bien voir, quelle que soit la distance.

Des exercices ludiques pour apprivoiser sa presbytie

Pour aider les néo-presbytes à s’adapter à ce type de verre, Harmonie Services Mutualistes et les Opticiens Mutualistes ont développé, avec le soutien de la Fondation Harmonie Solidarités, une application mobile* qui leur est entièrement dédiée. « Mon coach optique » propose des exercices ludiques, des conseils de bien-être et des informations sur la santé visuelle, dans le but d’apprivoiser sa presbytie pas à pas. Les exercices sont répartis en quatre chapitres à difficulté progressive. Ils permettent d’aider les nouveaux porteurs de verres progressifs à trouver naturellement et rapidement les bonnes zones optiques en fonction du sujet fixé. Et d’acquérir ainsi les bons réflexes tout en s’amusant.

Bien qu’à but non médical, cette application a été créée en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire du monde de la santé visuelle afin d’en garantir le sérieux et l’efficacité.

*Téléchargeable gratuitement sur l’Apple store et sur Google Play.