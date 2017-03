Accueil

Vous avez un projet utile à la société ?

Harmonie Mutuelle s’associe à Ticket for Change pour accompagner des talents dans le domaine de la santé globale. Si cela vous intéresse, vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 2 avril.

Ticket for Change propose de « mettre en mouvement celles et ceux qui ont l’envie et le potentiel de changer le monde mais ne savent pas par où commencer ».

Ainsi, cette association accompagne des entrepreneurs ou intrapreneurs (salariés porteurs de projets au sein de leur entreprise) sociaux dans de nombreux domaines : la mobilité, l’alimentation, l’énergie, l’entrepreneuriat féminin, le développement territorial et la santé.

Comment ? En proposant un parcours entrepreneur avec une formation de six mois. Au programme : des ateliers de travail, des méthodologies adaptées à chaque projet et un réseau de professionnels du secteur concerné rencontrés à l’occasion d’un « tour de France ».

50 projets retenus

Harmonie Mutuelle s’associe à cette initiative dans le domaine de la santé. Elle va ainsi mettre son expertise, sa connaissance des tissus sociaux économiques régionaux ainsi que des ressources techniques, juridiques et de communication à la disposition des porteurs de projets sélectionnés dans son domaine d’activité.

En tant qu’acteur global de santé et de bien-être, Harmonie Mutuelle s’engage pour faire de l’innovation en santé l’une de ses priorités.

50 projets, tous domaines confondus, seront retenus avec une ambition commune : vouloir améliorer la société. Toutes les personnes ayant, a minima, une idée de start-up sociale, à même d’apporter une réponse positive à un problème de société peuvent se lancer dans la course et candidater jusqu’au 2 avril.