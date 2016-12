Accueil

Mutuelle

Actualités

Présidentielle 2017 : et si on parlait de santé ?

Présidentielle 2017 : et si on parlait de santé ?

A quelques mois de la présidentielle, la Mutualité Française a lancé le site Placedelasante.fr pour remettre la santé au cœur des débats.

« La santé, chaque jour on en parle. Chaque semaine, c’est une préoccupation. Tous les mois, c’est un enjeu. Et pourtant aujourd’hui, ça ne semble pas les intéresser… Et si la santé devenait un thème de la prochaine campagne présidentielle ? ». Le message de la vidéo d’ouverture du site de la Mutualité Française Placedelasante.fr est clair.

« Contribuer à nourrir les débats »

Décrypter, interpeller, évaluer… Ce site participatif a pour ambition de mieux comprendre les programmes des candidats à l’élection présidentielle de 2017 en matière de santé et de protection sociale. « L’idée n’est pas de prendre position pour tel ou tel candidat, mais bien de contribuer à nourrir les débats et éclairer les véritables choix de société qu’impliquent certaines propositions », a expliqué Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française lors du lancement.

Poser des questions aux candidats

Le site permet également de mieux comprendre les enjeux, grâce à des articles ou bien encore à des tribunes des think tanks partenaires (la Fondapol, la Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova) en matière de prévention, protection sociale, médicaments, accès aux soins, complémentaire santé… Et tout le monde peut poser des questions sur ces sujets aux candidats. Fin février, la Mutualité Française interpellera tous les candidats et se fera ainsi le relais des préoccupations des Français.

Après les élections, le site continuera à vivre grâce à la rubrique « évaluer », rubrique qui servira à comparer les promesses du candidat(e) élu(e) et les actes concrets.