Le dossier pharmaceutique

Près de 40 millions de personnes ont ouvert un dossier pharmaceutique et 98% des pharmacies l’utilisent. C’est un outil simple et efficace.

Qu’est-ce que c’est ?

Le dossier pharmaceutique (DP) recense tous les médicaments qui vous ont été délivrés au cours des quatre derniers mois. Grâce à un hébergement sécurisé au niveau national, il est partagé par les pharmacies proposant ce service (98 % en France métropolitaine et DOM). Ouvert par près de 40 millions de Français depuis sa création en janvier 2007, il enregistre aussi bien les médicaments prescrits par un médecin que ceux achetés librement. Y sont inscrits les noms des produits, les quantités et les dates d’achat. Le dossier pharmaceutique est personnel et gratuit.

Quels avantages pour les patients ?

Avec ce dossier, le pharmacien a une vision globale de tous vos traitements en cours, qu’il les ait lui-même délivrés ou pas. Il peut ainsi vérifier que certains médicaments ne font pas double emploi, qu’il n’y a pas de risque d’interaction dangereuse ou de contre-indications.

Qui peut consulter ce dossier ?

Les pharmaciens peuvent consulter votre dossier. Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, ils ne peuvent y accéder qu’avec leur carte professionnelle électronique et votre carte Vitale. Une fois la consultation terminée, aucune donnée n’est conservée sur l’ordinateur du pharmacien.

Vous pouvez également demander une copie papier du contenu de votre dossier si vous voulez le communiquer à votre médecin traitant.

Enfin, la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, donne aux médecins d’un établissement de soins la possibilité de consulter votre dossier pharmaceutique, sauf opposition de votre part. Une possibilité renforçant la sécurité des hospitalisations.

À noter : il n’y a aucun lien entre le dossier pharmaceutique et vos droits à remboursement par l’assurance maladie et par votre mutuelle.

Comment ouvrir et utiliser son dossier pharmaceutique ?

Tous les pharmaciens équipés sont tenus de vous proposer l’ouverture d’un DP. Vous pouvez aussi en faire la demande, pour vous comme pour vos enfants mineurs. Il vous suffit de présenter votre carte Vitale pour vous identifier. Votre pharmacien vous remettra alors une attestation de création.

Est-ce obligatoire ? S’il est très utile au quotidien, le dossier pharmaceutique est facultatif. Votre pharmacien peut vous le proposer, mais pas vous l’imposer.

Un outil de sécurité sanitaire

Le réseau d’officines constitué par le dossier pharmaceutique permet de renforcer la sécurité sanitaire. Ainsi, l’Ordre des pharmaciens peut diffuser à l’ensemble des pharmacies une alerte sanitaire, ou des avis de retrait de médicament en cas de nécessité.

Enfin, il permet d’informer les pharmaciens d’éventuelles ruptures d’approvisionnement, ce qui peut être particulièrement utile en cas d’épidémie.