La chronique de Michel Cymes : la santé connectée, c’est du sérieux

Vous entendez régulièrement de la santé connectée. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Est-ce vraiment utile ? Le point de vue de Michel Cymes.

Bracelets, balances, montres connectés… Ce sont des outils extraordinaires pour votre santé.

Si vous avez une appli qui vous permet de mesurer votre tension, de savoir à quelle vitesse bat votre cœur ou combien d’heures vous avez dormi, c’est un vrai progrès. Et cela a un intérêt médical.

Bien sûr, cela ne doit pas virer à l’obsession, sinon, on ne vit plus. Mais grâce à ces objets connectés, on peut connaître par exemple le nombre de pas que l’on fait chaque jour. Et si le soir en rentrant à la maison, on se rend compte que l’on n’a pas atteint son objectif, on fait un petit détour pour arriver aux 6 000 pas.

Une manière ludique de changer nos habitudes et d’agir sur notre santé. On s’autosurveille et on se prend en charge. Car la médecine ne peut pas tout faire pour nous ! Et si l’on regarde un peu plus loin que ces petits objets connectés, la télémédecine et la télésurveillance peuvent même résoudre un certain nombre de problèmes posés par les déserts médicaux.

La santé connectée, ce n’est donc vraiment pas un gadget, mais bien du sérieux.