Michel Cymes à Rennes

Participez à une conférence gratuite sur le thème de la santé connectée animée par Michel Cymes à Rennes, le 23 mai.

Michel Cymes, à travers le Club Prévention Santé, et Harmonie Mutuelle s’associent pour rendre accessibles à tous des actions de prévention. De nombreuses conférences gratuites sont ainsi organisées partout en France, autour de thématiques de santé publique. L’une d’entre elles se tiendra au Liberté, à Rennes, le mardi 23 mai à 20 heures, sur le thème de la santé connectée. La technologie apporte de plus en plus de solutions pour prendre sa santé en main. Ainsi, plus de 90 % des professionnels de santé considèrent que la santé connectée est une opportunité pour améliorer la prévention* et 19 % des français disent utiliser au moins un objet connecté pour leur santé (Deloitte 2016). Cette conférence sera animée par Michel Cymes, entouré d’experts et de référents du monde médical de la région qui apporteront leur éclairage.

Les intervenants :

Docteur Éric Couhet médecin généraliste connecté, président fondateur de l’association Connected Doctors

médecin généraliste connecté, président fondateur de l’association Connected Doctors Paul-Louis Belletante président-fondateur de Betterise

président-fondateur de Pr Philippe Mabo chef de pôle cœur-poumon-vaisseaux CHU Rennes ; Vice-Pdt en charge de la santé à l’Université de Rennes

chef de pôle cœur-poumon-vaisseaux CHU Rennes ; Vice-Pdt en charge de la santé à l’Université de Rennes Pr Olivier Aromatario Ingénieur d’étude en Santé Publique, chaire de recherche en prévention des cancers ; EHESP Rennes

Ingénieur d’étude en Santé Publique, chaire de recherche en prévention des cancers ; EHESP Rennes Nordine Attab coach sportif, chroniqueur Magazine de la Santé, France 5

coach sportif, chroniqueur Magazine de la Santé, France 5 Rendez-vous sur le site club-prevention-sante.fr pour vous inscrire et le 23 mai pour suivre la conférence en live sur www.essentiel-sante-magazine.fr. N’hésitez pas à réagir en direct sur twitter : #clubpreventionsante

* Pipame DGE 2016