Michel Cymes en conférence à Marseille

Le 1er juin 2017 à Marseille, Michel Cymes animera une conférence gratuite sur le thème de la santé connectée.

Et si l’adage “Mieux vaut prévenir que guérir” prenait aujourd’hui tout son sens grâce aux objets dits connectés qui enserrent de plus en plus en plus souvent nos bras, nos poignets, et recouvrent nos pieds… Désormais, muni de son smartphone chacun de nous peut facilement tirer partie des données d’une montre-capteur d’activité, d’un tensiomètre électronique, d’un pèse personne connecté, ou encore de capteurs de pression sanguine.

La technologie apporte de plus en plus de solutions pour prendre sa santé en main. Plus de 90 % des professionnels de santé et 73 % des Français considèrent que la santé connectée est une opportunité pour améliorer la prévention et la qualité des soins*.

Le jeudi 1er juin à Marseille, Michel Cymes, à travers le Club Prévention Santé et Harmonie Mutuelle, vous invite à participer à une conférence sur le thème de la santé connectée.

Entouré d’experts et de référents du monde médical de la région qui apporteront leur éclairage, Michel Cymes animera cette conférence à partir de 20h, au Palais des Congrès Marseille Chanot.

Les intervenants

Professeur Pierre Champsaur : chef du service de radiologie et imagerie médicale Hôpital Sainte Marguerite, maître d’ouvrage du dossier patient informatisé Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille.

: chef du service de radiologie et imagerie médicale Hôpital Sainte Marguerite, maître d’ouvrage du dossier patient informatisé Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille. Professeur Rachid Bouchakour : professeur à Aix Marseille Université, directeur de l’Institut matériaux microélectroniques nanosciences de Provence (CNRS), membre du groupe de travail à la Haute Autorité de Santé sur les applications et objets connectés en santé, fondateur de la startup WitMonki (dispositifs médicaux de santé connectée).

Vous êtes intéressé(e) ?

Rendez-vous sur le site club-prevention-sante.fr pour vous inscrire.

Et si vous n’avez pas la possibilité d’y assister, la conférence est retransmise en direct.

*Sources : Pigame-DGE 2016 ; baromètre santé 360. Sondage ODOXA/Orange/MNH ; 2015