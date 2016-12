Accueil

Santé

Prévention

Apprendre à bien manger et à bien bouger avec Jamy

Apprendre à bien manger et à bien bouger avec Jamy

Le présentateur du Monde de Jamy et de C’est pas sorcier anime depuis deux ans des conférences en région pour parler équilibre alimentaire et activité physique à un public familial.

« Je ne suis pas là pour vous faire la morale mais pour répondre à des questions qu’on se pose tous ». C’est ainsi que le journaliste de France 3, Jamy Gourmaud, débute ses conférences « Bien manger, bien bouger ». Il en anime trois par an. Gratuites, elles sont organisées par le Club Prévention Santé avec Harmonie Mutuelle. La dernière de l’année 2016 a eu lieu à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor, le 16 décembre. Et ils étaient près de 800 petits et grands à être venus écouter Jamy. Un public composé d’enfants, de parents et de grands-parents.

Le coach sportif Nordine Attab en « guest star »

Pourquoi nous mangeons ? À quoi ça sert de manger ? Pourquoi y passons-nous autant de temps (deux ans au total dans une vie) ? Quel est le rôle des aliments que nous mangeons ? Quels sont ceux à éviter et ceux à privilégier ? Accompagné de Marguerite, une vache en carton, et de son ami Oscar, le squelette, le présentateur de télévision répond de façon pédagogique à ces différentes questions. Il utilise pour cela ses célèbres maquettes et des animations sur écran géant, afin de capter son auditoire. Sans oublier la présence d’une « guest star » : le coach sportif du Magazine de la Santé, Nordine Attab, qui donne des conseils pratiques pour intégrer l’activité physique dans son quotidien.

Passer l’aspirateur, c’est de l’activité physique ?

Ces conférences sont donc davantage conçues comme des shows ludiques. Et ça marche. Christine est venue y assister avec ses deux enfants, Antoine et Léa, et elle ne le regrette pas. « On retrouve tout l’esprit des émissions de Jamy. C’est très intéressant, tout en étant amusant, on ne s’ennuie pas une seconde. Et puis c’est participatif. Dommage que l’école ne soit pas toujours comme ça », regrette-t-elle. « J’ai l’impression que les enfants vont mieux retenir les messages ainsi. Je saurai leur rappeler ce qu’ils ont appris ce soir, en y faisant référence de temps en temps. Pour moi, c’était également une bonne piqûre de rappel. »

Un show efficace pour parler de prévention santé

Tihya et Alcéa, 8 et 10 ans, ont elles aussi appris des choses. « Je ne savais pas qu’il fallait faire au moins une heure d’activité physique par jour pour être en forme. Et l’aspirateur, je ne pensais pas que ça pouvait compter dedans », raconte la plus jeune. « Moi, je croyais que deux minutes, ça suffisait pour se brosser les dents. Mais apparemment, trois minutes c’est mieux, souligne Alcéa. En plus, Nordine nous a montré comment faire des exercices en même temps. C’était drôle. » Pour Jean-Michel, qui les accompagne : « ça dure 1 h 15, mais ça passe très vite car c’est concret et très visuel ». En clair, une formule efficace pour « nourrir » la réflexion des petits comme des grands.