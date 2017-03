Accueil

Première visite chez le dentiste : à quel âge et pour quoi faire ?

À quoi sert la première visite de votre enfant chez le dentiste ? Tout simplement à lui apprendre, très tôt, à préserver ses dents de lait et ainsi protéger ses futures dents d’adulte.

Si l’on se réfère aux recommandations figurant dans le carnet de santé, la première visite chez le chirurgien-dentiste doit intervenir entre 2 et 3 ans. Pour autant, de l’avis de nombreux spécialistes, il est préférable de prévoir cette première consultation entre la première et la deuxième année, quand les dents de lait ont commencé à pousser.

Mettre l’enfant en confiance

Pour quoi faire ? « Juste pour faire le point et présenter le cabinet dentaire à l’enfant », précise le Dr Jean-Baptiste Bohl, chirurgien-dentiste à Paris. Pour ce praticien, « il est important de ne faire aucun soin lors de cette première visite pour mettre l’enfant en confiance et permettre que les soins futurs, s’il doit y en avoir, se passent dans les meilleures conditions ». La peur du dentiste est en effet bien souvent là, surtout si les parents ont eux-mêmes une appréhension, que l’enfant peut ressentir.

Lors de cette première séance, le chirurgien-dentiste pourra expliquer à l’enfant ce qu’est une dent, comment elle se développe et comment se forme une carie.

Sensibiliser à l’hygiène bucco-dentaire

Le praticien examinera ensuite les dents de l’enfant et donnera les conseils nécessaires à une bonne hygiène bucco-dentaire : ne pas manger trop de sucreries ; faire 3 à 4 repas maximum par jour et des repas équilibrés ; se brosser les dents au moins deux fois par jour à partir de l’âge de deux ans ; proscrire les biberons de lait, de sirop ou de jus de fruit la nuit, très sucrés et donc sources de caries ; mettre en garde sur l’allaitement à la demande chez un enfant qui a des dents. Le lait maternel étant riche en sucres, il peut provoquer des caries. Le professionnel pourra également conseiller les parents sur le type de brosse à dents et de dentifrice à choisir.

Une bonne hygiène est en effet capitale car les dents de lait, tout comme les dents définitives lorsqu’elles commencent à pousser, sont fragiles. Si un enfant de 6 ans a des caries sur les dents de lait, ses dents d’adulte risquent très fort de se carier. Il est donc indispensable de prendre soin de ses dents dès le plus jeune âge.

Le pouce, la tétine ou le doudou mâchouillé régulièrement peuvent engendrer des problèmes au niveau de la mâchoire et du positionnement des dents. C’est à partir de 5-6 ans que le dentiste commencera à vérifier l’occlusion des dents, le positionnement de la langue, si l’enfant respire bien et s’il a une bonne déglutition. S’il l’estime nécessaire, il dirigera l’enfant vers un orthodontiste ou une orthophoniste pour corriger les éventuels défauts.

Des visites régulières

Lors de la première visite, si l’examen dentaire révèle une bonne hygiène bucco-dentaire et qu’il n’y a ni carie ni lésion, la consultation suivante sera à prévoir dans un an. Dans le cas contraire, il faudra programmer un nouveau rendez-vous assez rapidement pour soigner les dents.

Par ailleurs, si votre enfant se plaint de douleurs récurrentes au niveau des dents ou que celles-ci sont mal positionnées, il faut bien évidemment consulter. Et, dans tous les cas, une visite chez le dentiste au moins une fois par an s’impose, même lorsqu’il n’y a pas de problème.

Enfin, pour les enfants âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, l’Assurance maladie a mis en place un dispositif de prévention bucco-dentaire intitulé M’T dents. À ces âges les plus exposés au risque carieux, les enfants bénéficient d’une visite de prévention chez le dentiste et, si nécessaire, de soins. L’ensemble étant pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale.

Pour en savoir plus

Le site de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire

La page consacrée au dispositif M’T dents sur le site de l’Assurance maladie