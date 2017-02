Accueil

Le corps expliqué aux enfants par Michel Cymes

Michel Cymes, médecin mais également animateur préféré des Français, sort pour la première fois un livre destiné aux enfants. Mais aussi aux parents ! L’objectif ? Expliquer le corps humain.

Après avoir donné des conseils aux plus grands pour vivre mieux et plus longtemps, Michel Cymes s’adresse, cette fois, aux plus petits avec « Quand ça va, quand ça va pas »*, un livre illustré par Laure Monloubou.

De la tête aux pieds

Pourquoi cette idée ? Tout simplement parce qu’en rentrant le soir, son fils de 5 ans lui réclamait « Papa, mon cours de médecine ? ». Dans la préface, Michel Cymes raconte : « J’ai commencé par essayer de comprendre ce qui l’intéressait dans le corps humain. Je lui ai demandé quel organe il souhaitait voir, ce qu’il voulait apprendre. Voilà comment est né ce livre. Aussi simplement que ça : un papa docteur d’un côté, un petit garçon de l’autre et une éditrice, Maureen Dor** ».

Et le pari est réussi : le livre est accessible aux plus grands qui peuvent le lire seuls et comprendre ce qui se passe dans leur corps. De leur côté, les plus petits apprécieront les illustrations en écoutant leurs parents leur parler des cheveux ou de la digestion.

Accessible et plein d’humour

Chaque double page est consacrée à une partie du corps humain : de la tête aux pieds sans oublier la douleur, la température, le vaccin ou bien encore l’anesthésie. Sur la page de gauche « Quand ça va » permet de comprendre le fonctionnement des yeux, de la bouche, du nez… Et sur la page de droite « Quand ça va pas » : des exemples concrets, comme « J’ai mal à la tête », « Je siffle en respirant », sont donnés avec des explications. Et enfin dernière rubrique : que fait le docteur en cas d’entorse, de brûlure, de fracture… Le tout en s’adressant directement à l’enfant de manière très accessible et avec des dessins pleins d’humour. Quand par exemple le plombier vient « réparer les tuyaux » dans le chapitre sur la gorge ou quand le médecin examine l’oreille de l’enfant et dit « il fait tout vert là-dedans ! ».

Grâce à ce livre, les enfants auront donc des réponses à leurs questions et les parents sauront expliquer au petit dernier pourquoi il doit se moucher, car comme le rappelle Michel Cymes « il paraît que tous les papas ne sont pas docteurs ».

*Quand ça va, quand ça va pas Les éditions Clochette. 15 €. Sortie le 2 mars **Maureen Dor est une ancienne animatrice d’émissions jeunesse, spécialisée aujourd’hui dans les livres pour enfants.