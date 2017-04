Accueil

La chronique de Michel Cymes : mal de dos, mal du siècle ?

On entend souvent que le mal de dos est le mal du siècle. Et pourtant il ne date pas du XXIème siècle, puisqu’on en parlait déjà il y a 30 ans ! Le point de vue de Michel Cymes.

Quel est le principal ennemi du mal de dos ? L’inactivité. L’activité physique est donc une valeur sûre pour le prévenir.

Le sport roi est la natation. Attention, ne choisissez pas n’importe quelle nage, évitez le papillon et préférez la brasse coulée et le dos crawlé. Je comprends, ce n’est pas encore l’été, il ne fait pas très chaud, vous n’avez pas envie d’aller piquer une tête. Privilégiez alors le vélo d’appartement, la marche, les étirements ou les assouplissements. Tout est bon.

Pour vous aider, voici un petit exercice pour détendre votre dos :

tenez-vous debout, dos à un mur, et tendez les bras vers le haut. Essayez de vous grandir sans décoller les talons du sol tout en gardant le menton rentré et en poussant la tête vers le haut. Et ce, pendant une dizaine de secondes.

Dernier petit conseil qui, même si c’est une évidence, est toujours bon à rappeler : pliez les jambes quand vous vous baissez et surtout ne vous penchez pas.