En cas d’urgence, la nuit, le dimanche ou les jours fériés, comment trouver la pharmacie de garde la plus proche ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Qu’est-ce qu’une pharmacie de garde ?

Si vous avez besoin de médicaments rapidement, en dehors des heures d’ouverture de votre pharmacie habituelle, vous pouvez vous rendre dans une pharmacie de garde. Celle-ci assure, la nuit, les dimanches et jours fériés, un accès aux médicaments à tous ceux qui en ont besoin. Ce service est organisé pour répondre aux demandes urgentes, notamment à la suite de prescriptions du médecin de garde ou d’un service hospitalier d’urgence.

Les pharmacies d’un même secteur* assurent ce service à tour de rôle. En milieu rural, la pharmacie de garde se situe généralement dans la même zone géographique que le médecin généraliste de garde.

La pharmacie de garde est reconnaissable : sa croix verte est allumée pendant la durée du service.

En France, toutes les nuits et tous les dimanches, 1300 pharmacies de garde sont ouvertes.

Dans certaines agglomérations, il existe aussi des pharmacies ouvertes 7 j/7 ou 24 h/24, mais qui ne sont pas considérées comme « de garde » et ne sont donc pas exclusivement dédiées aux urgences.

* Selon le Code de la santé publique. À noter : les pharmacies mutualistes ne sont pas dans l’obligation de participer au service de garde. En savoir plus sur les pharmacies mutualistes, et consulter la carte de France.

À savoir : le pharmacien de garde pourra vous facturer des honoraires de garde (remboursés à 100 % par l’Assurance maladie sur présentation d’une prescription médicale).

Où s’informer pour trouver une pharmacie de garde ?

Vous pouvez vous renseigner :

en appelant le 15 (et bientôt le 116 117, le nouveau numéro national pour la permanence des soins)

auprès de votre pharmacie habituelle : en dehors de ses heures d’ouverture, elle affiche la pharmacie de permanence sur sa vitrine. Certaines le mentionnent aussi sur leur répondeur

dans le journal : la presse locale et certains journaux municipaux indiquent parfois les pharmacies de garde par secteur

à la mairie : l’information figure souvent sur les panneaux d’affichage extérieurs

Quatre réseaux d’information par téléphone sont également à votre disposition : RésoGardes au 32 37 (0,35 €/min) ou SOS Gardes au 39 15 (0,45 €/minute).

Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, SERVIGARDES au 0825 74 20 30 (0,15 €/minute) vous orientera vers la pharmacie de garde la plus proche.

En Île-de-France, le site monpharmacien-idf.fr et l’application mobile « Mon pharmacien » (disponible sur Android et iOS) permettent de connaître et d’identifier par géolocalisation la pharmacie de garde et/ou la pharmacie ouverte la plus proche.

Si vous êtes atteint(e) de surdité, aphasie ou dysphasie, vous pouvez contacter les services d’urgences en envoyant un SMS ou un fax au 114. Des agents spécifiquement formés vous informeront sur les pharmacies de garde. Ce numéro unique et gratuit est accessible 24 h/24 et 7 j/7.

À savoir : Pendant la nuit, il est parfois nécessaire d’appeler la gendarmerie ou le commissariat pour connaître la pharmacie de garde. Pour des raisons de sécurité, la pharmacie sera alors prévenue de votre venue et pourra demander à vérifier votre identité. Il est également possible que le pharmacien ne soit présent dans son officine que sur demande : c’est donc après transmission de votre demande par la gendarmerie ou la police (selon les régions) qu’il se rendra dans son officine pour vous accueillir.

