Quèsaco « la finance solidaire » ?

Envie de placer votre argent de façon (plus) utile ? C’est possible grâce à la finance solidaire. Explications.

La finance solidaire est une autre façon d’épargner qui séduit de plus en plus de Français (voir infographie ci-dessous). Une façon de donner du sens à son argent. Elle offre ainsi la possibilité d’aider financièrement des entreprises ou des associations qui ont des activités à forte utilité sociale et environnementale. Comme par exemple : la création d’emplois, de logements sociaux, d’activités économiques dans des pays en développement ou encore la défense de l’environnement.

C’est possible soit par le biais d’un livret, d’une assurance vie… soit via son entreprise grâce à l’épargne salariale. Et il existe différents types de produits. Ils permettent de partager les revenus perçus avec ces structures (au moins 25 % doivent leur être donnés) ou bien d’investir directement dans des projets.

Un label pour y voir plus clair

Plusieurs acteurs proposent des produits solidaires. Pour vous aider à vous y retrouver et à faire votre choix, l’association Finansol a créé un label, qui existe depuis 1997. Celui-ci les répertorie et permet de distinguer les placements d’épargne vraiment « solidaires ».

En février dernier, l’association a également publié un « livre blanc » de la finance solidaire, à destination des candidats aux élections présidentielles et parlementaires, avec dix propositions pour la développer.