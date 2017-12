Accueil

60 volontaires engagés pour réduire la fracture numérique

Harmonie Mutuelle a reçu l’agrément au service civique et fait appel à 60 volontaires pour aider le grand public et ses adhérents à être plus à l’aise avec le numérique.

Un Français sur cinq est en situation de précarité numérique. Première mutuelle à recevoir cet agrément, Harmonie Mutuelle peut désormais proposer, dans certains de ses sites administratifs ou agences, un accompagnement pour découvrir les nouvelles technologies. 60 volontaires ont ainsi été recrutés, pour 8 mois, en service civique. Ils animent plusieurs ateliers gratuits. Certains permettent d’acquérir un bagage numérique minimum et d’apprendre à utiliser les services en ligne (santé, emploi…). L’objectif de ces ateliers est de favoriser l’accès aux droits. D’autres ateliers visent, eux, à rompre l’isolement (messagerie, réseaux sociaux). Par ailleurs, ponctuellement, selon les besoins, un accompagnement individuel peut être proposé.

Il s’agit d’un engagement fort pour Harmonie Mutuelle, mais aussi pour ces jeunes, pour qui c’est l’occasion de s’impliquer dans des actions concrètes de solidarité. « Harmonie Mutuelle agit chaque jour pour l’intérêt général autour des questions de santé, de prévention, d’accompagnement des parcours personnels. Ces sujets parlent aux jeunes. Nous voulons les mettre en capacité d’être acteurs de notre mutuelle. Ces 60 volontaires sont pour nous un engagement fort. C’est un signe de confiance envers la jeunesse dont nous savons qu’elle est très demandeuse de s’engager dans des actions concrètes pour la solidarité. Le mouvement mutualiste offre de multiples façons de s’engager : je fais le pari que certains jeunes en service civique chez nous y trouveront une vocation au long cours. », a indiqué Stéphane Junique, Président d’Harmonie Mutuelle, lors de la signature de l’agrément qui a eu lieu le 11 décembre dernier, au siège d’Harmonie Mutuelle.

Pour bénéficier de cet accompagnement, vous pouvez prendre contact via l’adresse e-mail suivante : service.civique@harmonie-mutuelle.fr ou appelez le 0980 980 880