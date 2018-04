Le Groupe VYV investit dans la e-santé

Accueil

Avec une prise de participation majoritaire dans la plateforme MesDocteurs, le Groupe VYV souhaite proposer au plus grand nombre une offre de téléconsultation médicale.

Pour accompagner au mieux ses adhérents tout au long de leur parcours de santé, le Groupe VYV annonçait, le 13 novembre dernier, l’acquisition de 61 % du capital de la start-up MesDocteurs, se positionnant ainsi comme un acteur majeur de la e-santé en France.

Créée en 2015, la plateforme MesDocteurs propose aux particuliers un service de téléconseil médical, interactif et disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le médecin qui le réalise n’engage toutefois pas sa responsabilité et ne pose pas de diagnostic. Elle déploie également un service de téléconsultation médicale, également réalisée par un professionnel de santé, avec, cette fois-ci, la possibilité de poser un diagnostic et de délivrer des ordonnances à distance. Avec un réseau de plus de 300 médecins généralistes ou spécialistes, inscrits au Conseil national de l’Ordre des médecins, MesDocteurs offre une réponse immédiate, sans prise de rendez-vous.

Proposer plus de services

Cette prise de participation majoritaire du Groupe VYV dans MesDocteurs s’inscrit dans une volonté d’enrichir l’offre santé des mutuelles, aussi bien celle destinée aux particuliers que celle orientée vers les contrats collectifs. Une nouvelle façon d’accompagner les adhérents dans leur parcours de santé, mais aussi les entreprises publiques et privées dans leurs obligations vis-à-vis de leurs salariés.

Ainsi, à partir d’avril 2018, l’ensemble des adhérents d’Harmonie Mutuelle (à l’exception de ceux bénéficiant de certaines offres spécifiques ou réglementées) pourront profiter du service de téléconsultation, avec une prise en charge intégrale par la mutuelle, sans avance d’argent. Il sera progressivement généralisé au sein du Groupe VYV, aussi bien par les mutuelles, que dans les établissements de soins, comme les Ehpad*, et les cliniques du Groupe.

La santé pour tous

En se positionnant comme un acteur majeur de la e-santé, le Groupe VYV réaffirme son souhait « de construire un groupe mutualiste, ambitieux, entreprenant et moderne afin d’être en capacité de répondre aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, pour pouvoir être utile à tous et à chacun », soutient Thierry Beaudet, président du Groupe VYV.

La télémédecine apparaît comme un enjeu essentiel pour le système de santé. Elle permet de lutter contre les déserts médicaux et de favoriser l’accès à la santé pour tous. En investissant dans le secteur de la e-santé, et par le biais de MesDocteurs, le Groupe VYV souhaite compléter les réponses existantes en matière de santé et rénover le système de protection sociale. « L’ambition stratégique du Groupe VYV et son positionnement d’acteur global de santé placent l’innovation en général et le développement de la e-santé en particulier comme un enjeu prioritaire. L’acquisition de MesDocteurs témoigne de la réalité de ce positionnement », explique Jean-Louis Davet, directeur général délégué du Groupe VYV et président de MesDocteurs. L’objectif est d’atteindre les deux millions de téléconsultations en 2020, soit dix fois plus qu’en 2015 pour l’ensemble de la France.

*Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.