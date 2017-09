Accueil

Handicap : à vos candidatures !

Vous avez un projet innovant pouvant améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de déficience sensorielle ? Participez à l’appel à projets d’Harmonie Solidarités.

La Fondation d’entreprise d’Harmonie Mutuelle, Harmonie Solidarités, a pour but de lutter contre l’exclusion sociale par l’accès à la santé, en mettant en place des ateliers et en soutenant des projets associatifs dans le domaine du déficit sensoriel visuel et auditif. Elle lance un nouvel appel à projets pour 2018. L’objectif ? Soutenir des initiatives portées par des associations à destination des personnes souffrant d’une déficience sensorielle.

Porter un projet innovant

Ces initiatives peuvent aussi bien être liées à l’information et la communication, qu’à la formation, ou bien encore aux solutions de répit, à la création de lien social… Alors, si vous êtes un organisme à but non-lucratif (association, collectif d’usagers…) et que vous portez un projet innovant dans le domaine des déficiences sensorielles, n’hésitez pas à envoyer un dossier de candidature.

Le dossier peut être téléchargé sur le site de la Fondation ou demandé par mail à contact@harmonie-solidarites.org ou par téléphone au 03 83 93 26 47.

Une fois complété, il doit être transmis par mail à contact@harmonie-solidarites.org ou par courrier à :

Fondation Harmonie Solidarités

9 avenue du Rhin

54 520 Laxou

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 novembre 2017 (le cachet de la Poste faisant foi).