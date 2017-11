Accueil

Mutuelle

Actualités

[QUIZ] Testez vos connaissances sur les déchets

[QUIZ] Testez vos connaissances sur les déchets

Harmonie Mutuelle et Cyclamed s’engagent pour préserver la santé en protégeant l’environnement. À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, un quiz vous est proposé.

Parce que réduire ses déchets, c’est agir pour préserver l’environnement mais aussi sa santé, Harmonie Mutuelle et Cyclamed lancent une action ludique et pédagogique pour sensibiliser sur le thème de la réduction des déchets.

Du 6 novembre au 6 décembre 2017, pour tester vos connaissances et prendre conscience de l’importance de réduire nos déchets, vous pouvez participer à un jeu concours.

Bien trier ses médicaments

Depuis fin 2014, en tant qu’acteur de la chaîne d’accès aux soins, Harmonie Mutuelle est engagée aux côtés de Cyclamed pour préserver l’environnement et favoriser le bon usage du médicament.

À l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, du 18 au 26 novembre, Harmonie Mutuelle et Cyclamed lancent conjointement un jeu concours auprès du grand public, sous la forme d’un quiz ludique et pédagogique. A travers trois questions, vous pouvez tester vos connaissances sur les habitudes à prendre pour réduire le gaspillage alimentaire et consommer de manière plus responsable, pour produire moins de déchets.

Ce quiz vise également à sensibiliser sur l’importance de bien trier ses médicaments. Il est en effet essentiel de rapporter ses médicaments non utilisés, périmés ou même non entamés à la pharmacie, pour éviter le risque de pollution environnementale et de placer préalablement les emballages en carton au tri sélectif.

Des campagnes de sensibilisation annuelles et thématiques En 2016, Harmonie Mutuelle et Cyclamed sensibilisaient le grand public sur les accidents domestiques avec une action lancée pour la journée mondiale des premiers secours. Là encore, le grand public était sensibilisé sur l’importance de rapporter les médicaments non utilisés, périmés ou même non entamés à la pharmacie pour éviter les accidents domestiques liés à une ingestion accidentelle. L’occasion également d’inciter le public à suivre des formations aux gestes de premier secours.