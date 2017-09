Accueil

VYV, premier groupe de protection sociale, mutualiste et solidaire

Le 13 septembre est né le premier groupe de protection sociale, mutualiste et solidaire de France. Son nom : VYV.

Vie, vivacité… VYV, le nom du nouveau groupe construit par les groupes MGEN, Istya et Harmonie porte une énergie positive. Fruit de plusieurs années de travail, les 14 mutuelles et groupements du projet ont donné naissance, le 13 septembre, au premier groupe de protection sociale, mutualiste et solidaire de France.

10 millions de personnes protégées, 35 000 salariés, 10 000 élus et militants, plus de 900 services de soins et d’accompagnement mutualiste. Ces chiffres donnent une idée de la puissance du nouveau groupe mutualiste.

La puissance au service de tous

Mais en mutualité, les regroupements ne se forment pas pour la seule recherche de puissance économique. Le rapprochement des groupes MGEN, Istya et Harmonie a pour objectif de constituer un pôle non lucratif de santé et de protection sociale. C’est un véritable acteur de santé globale porteur d’un vrai projet de société à même de proposer des réponses toujours plus solidaires et innovantes.

Pour l’adhérent des mutuelles du groupe, cela se traduit par la mise en place de nouveaux services, toujours plus performants, par un accompagnement de chaque instant dans le suivi de son capital santé, par une préparation de l’avenir avec les actions de prévention. À noter que chacun retrouvera facilement ses marques.

Le groupe a l’ambition de jouer pleinement son rôle d’acteur d’un système de santé en évolution. Pour répondre aux besoins de chacun de ses adhérents, la puissance du groupe VYV permettra d’être un interlocuteur écouté des décideurs publics et professionnels.

Un groupe déjà en mouvement

Parce qu’il est cet acteur de santé, le groupe VYV s’engage aux côtés du Comité National Olympique et Sportif Français dans l’organisation des prochains jeux de Paris, en 2024. Avec un objectif majeur : promouvoir le sport santé qui permet de répondre aux risques sanitaires liés à la sédentarité.

Pour les mêmes raisons, il s’engage également avec le Fonds Actions addictions créé par le professeur Michel Reynaud pour lutter contre tous ces comportements qui ont un impact grave pour la santé de chacun. Son intervention soutiendra la recherche et la formation en ce domaine.

VYV a l’ambition de se tourner vers l’avenir. Le groupe investit dans une start-up qui va lui permettre de proposer un ensemble de services de télémédecine – téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance – à différents publics : particuliers, entreprises, établissements de santé, collectivités.

Au-delà de la santé et parce qu’il souhaite protéger ses adhérents tout au long de leur vie, le groupe VYV va aussi renforcer ses offres et ses interventions en prévoyance, sur la perte d’autonomie, pour l’épargne retraite ou la protection financière… Cette union de mutuelles veut être un véritable pôle santé de l’économie sociale et solidaire.

Quelques repères pour le groupe VYV : • 10 millions de personnes protégées

• 10 000 élus et militants

• 35 000 collaborateurs

• 68 entreprises clientes

• 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 7,5 milliards d’euros en assurance et

• 1,5 milliard d’euros en activités sanitaires et médico-sociales

Présents sur la photo, de gauche à droite : Stéphane Junique, président de VYV Care, Joseph Deniaud, vice-président délégué de VYV, Thierry Beaudet, son président, François Venturini, son directeur général, Jean-Louis Davet, son directeur général délégué, et Roland Berthilier, président de la MGEN.