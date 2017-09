Des baptêmes de l’air avec FLY n’KISS pour les enfants hospitalisés, défavorisés ou en situation de handicap

77 enfants ont vécu leur premier envol ce samedi 10 juin à l'aérodrome Brocard d'Etampes (91), grâce aux bénévoles de l'association FLY n'KISS.

Harmonie Mutuelle est partenaire de FLY n’KISS pour la 3ème année consécutive, une association créée en 2011, regroupant pilotes et membres navigants bénévoles, et qui offre chaque année des centaines de baptêmes de l’air aux enfants hospitalisés, défavorisés ou en situation de handicap. Une belle initiative qui sort les enfants de leur quotidien parfois pesant en leur mettant plein d’étoiles dans les yeux !

Des ateliers divers étaient organisés parallèlement au roulement des avions, pour faire patienter les petits navigateurs en herbe : fabrication de boomerangs, maquillage, pâte à modeler, barbe à papa, bonbons … autour d’un goûter offert par l’association.

La bonne humeur et le soleil étaient de mise sur l’aérodrome Brocard à Etampes ce 10 juin, les larges sourires des enfants et de leurs parents furent la plus belle des gratifications pour FLY n’KISS et ses partenaires.

Michèle Augeard, vice-présidente et bénévole d’Harmonie Mutuelle pour l’Ile-de-France, était également présente : “Le 10 juin restera pour moi une journée particulière pleine d’émotion et de bonheur. Si avant l’embarquement il y a eu parfois pour certains enfants un peu d’appréhension, leur bonheur ainsi que celui des parents et des accompagnants à l’atterrissage, a été une vraie récompense pour mon engagement d’élue. Une vraie réussite “

Vous souhaitez devenir partenaire ou bénévole ? Contactez FLY n’KISS par mail : contact@flynkiss.com ou sur Facebook

Galerie photos