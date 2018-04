Accueil

[Tribune] « L’innovation en santé ? Elle doit être au service d’une plus grande égalité »

Stéphane Junique, président d’Harmonie Mutuelle revient sur la question de l’innovation en santé.

Du mieux-vivre au suivi médical, l’innovation en santé est partout. Entrepreneur de mieux-vivre, acteur d’une santé globale accessible à tous, Harmonie Mutuelle est au rendez-vous pour ses adhérents, quelle que soit leur situation, pour promouvoir une santé plus préventive et un accompagnement plus personnalisé, à toutes les étapes de la vie et de la maladie.

A l’heure où 85 % des foyers sont connectés, la e-santé constitue une opportunité réelle pour un meilleur accès aux soins, améliorer l’accompagnement des publics fragilisés ou isolés, accompagner les individus à préserver leur capital santé. Loin d’être un gadget à l’utilité discutable et réservé à un public averti, la e-santé nous permet de répondre présent lors des aléas de la vie. Grâce à elle, nous apportons des réponses concrètes à des attentes concrètes.

De la téléconsultation à l’aide aux aidants • Inquiétude nocturne face à la fièvre d’un enfant ? Désert sanitaire ou déplacement difficile pour accéder à un professionnel de santé à proximité ? La plateforme Mesdocteurs.com permettra aux adhérents d’Harmonie Mutuelle de bénéficier de téléconsultations et de conseils grâce à plus de 30 spécialités médicales, quels que soient l’heure, le jour et le lieu de résidence. • Besoin de se sentir en sécurité chez soi après une opération chirurgicale ? Besoin accru de lien social ? Notre offre de téléassistance garantit système d’alerte et présence. • Epuisement face à l’aide apportée à un proche malade ? Notre plateforme d’aide aux aidants a vocation à guider, conseiller, soulager et mettre les adhérents en lien avec des personnes qui vivent une situation similaire.

L’e-santé modifie profondément la façon d’appréhender notre santé au quotidien. Aujourd’hui plus de ¾ des Français se déclarent prêts à échanger régulièrement avec leur médecin traitant par sms, internet, visioconférence, en cas de maladies chroniques, de suivi post-ambulatoire, etc.

C’est une chance pour celles et ceux qui sont éloignés du système de santé, pour les personnes vivant avec une maladie chronique, celles qui subissent une perte d’autonomie, ou tout simplement pour celles et ceux qui souhaiteraient au quotidien prendre davantage soin de leur santé, pour mieux-vivre mais aussi pour bien vieillir.

Contrairement à certaines idées reçues, plus de 70 % des seniors plébiscitent des services numériques et ils sont plus de 60 % à juger que la santé connectée permettra aux professionnels de santé de mieux suivre leurs patients (Observatoire Grand âge 2018 – Harmonie Mutuelle).

Parce que chacun.e peut-être acteur.trice de sa santé, l’application de prévention en ligne Betterise propose conseils et programmes personnalisés de coaching sur plus de 17 thématiques, de la consommation tabagique à la grossesse, de la nutrition à la gestion du stress.

En effet, la santé est aussi dans l’assiette, dans la qualité du sommeil, l’activité physique, l’environnement ou encore au travail.

Nous accompagnons ainsi les chefs d’entreprise et leurs salariés pour que la qualité de vie au travail soit non seulement une réalité mais aussi le gage d’une performance sociale et économique, bénéficiant à tous.

Construire les réponses de demain

Pour que la dynamique d’innovation reste vivante et au service des besoins humains, nous soutenons dans le cadre du groupe VYV les initiatives telles que le Hacking Health Camp où cette année un projet porté par une équipe d’Harmonie Mutuelle et de nos partenaires mutualistes a reçu le prix Alcatel Lucent. Le projet ? Enfin, une appli pour trouver aisément un secouriste sur le lieu de travail.

De la prévention des accidents et maladies à l’aide à leur gestion quotidienne, nous construisons ensemble et avec l’énergie de chacun les réponses de demain. Elles ont pour nous une double finalité dans un contexte de croissance des inégalités : protéger, sécuriser les parcours de santé et de vie de nos adhérents en garantissant à tous l’égalité d’accès à des réponses adaptées à chacun, et ce, dans un cadre éthique de gestion des données défini par nos adhérents eux-mêmes.