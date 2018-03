Accueil

[Tribune] « La santé, un investissement d’avenir pour les entreprises et leurs salariés»

Stéphane Junique, président d’Harmonie Mutuelle revient sur la question de la santé au travail.

« En une vie, on passe près de 100 000 heures au travail. Le travail est donc un élément important de nos vies. On peut s’y épanouir, on peut aussi y laisser sa santé : l’environnement et les conditions de travail comptent parmi les déterminants de santé.

Aujourd’hui, 86 % des salariés estiment que la bonne santé des salariés est un sujet qui doit être porté par l’entreprise (Observatoire Viavoice/Harmonie Mutuelle, juin 2017).

La mission gouvernementale relative à la santé au travail qui s’achève fin avril 2018 témoigne de l’importance de ce sujet pour la société dans son ensemble.

Prévenir les risques professionnels

C’est pour cela que la prévention et la qualité de vie au travail sont des facteurs essentiels, elles sont un facteur de bien vivre et de bien vieillir. Elles sont aussi des facteurs de performance pour les entreprises qui ont tout à gagner à avoir des salariés en bonne santé.

Harmonie Mutuelle accompagne les démarches santé des employeurs grâce à son programme « La Santé gagne l’entreprise » qui propose des solutions et des services de prévention et d’accompagnement à ses entreprises clientes, de conciliation vie personnelle / vie professionnelle, et ce quelle que soit leur taille. Elle permet aux dirigeants de sensibiliser, former et accompagner les salariés et ainsi de faire des dispositifs liés à la santé au travail des leviers de bien-être mais aussi d’efficacité économique.

La première priorité est bien sûr de prévenir les risques professionnels liés à l’environnement de travail (troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, risques routiers…). Les prendre en compte, c’est permettre aux salariés de rester en bonne santé, en activité, de maintenir leur employabilité et agir en amont sur les coûts économiques et sociaux induits (accidents du travail, maladies chroniques…).

Accompagner les salariés et les employeurs

Mais, au-delà de la qualité de vie au travail, c’est plus largement que le programme « La Santé gagne l’entreprise » accompagne les salariés dans la gestion de leur capital santé, autour des principaux déterminants de santé tels que l’alimentation, l’activité physique, le sommeil. Il leur permet aussi de bénéficier de dépistages pour le diabète, la vue, les maladies cardiovasculaires…

Parce que la santé de l’entreprise c’est aussi la santé de son dirigeant, Harmonie Mutuelle accompagne également les employeurs pour leur santé et dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salariés.

Convaincue de l’importance de développer des politiques de prévention plus que de réparation, Harmonie Mutuelle s’engage auprès des entreprises en leur offrant accès à un large panel de services, conseils et solutions d’accompagnement.

Nous allons plus loin en nous engageant dans la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Chez Harmonie Mutuelle, nous pensons que la prévention relève d’une démarche de long terme, levier d’une préservation durable du capital santé, du capital humain, qui constitue la principale richesse de nos entreprises. C’est un engagement, un combat que nous portons à travers notre démarche RSE, auprès de nos équipes, et vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. Promouvoir une vision neuve des questions de santé et co-construire avec l’ensemble des parties prenantes : là est la condition nécessaire pour réinventer un système développant une performance globale par la création de valeurs partagées, valeurs sociale, économique, environnementale, sociétale ».