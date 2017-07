Accueil

Vers un 4e plan autisme

Une concertation autour du 4e plan autisme a été lancée par Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Objectif affiché : « Construire des actions ambitieuses ».

L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED). Il apparaît dans l’enfance et se poursuit à l’âge adulte. Selon l’Inserm, environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans* sont atteints d’un TED en France.

Des unités d’enseignement

Le 3e plan autisme lancé en 2013, par le précédent gouvernement, se termine cette année. La création d’unités d’enseignement en maternelle a été l’une des actions phares de ce plan. 112 unités existent, dont 9 créées à la rentrée 2017/2018, soit 784 places. Elles accueillent, chacune, sept enfants de 3 à 6 ans dans une classe au sein d’une école « ordinaire ». Les enfants scolarisés dans ces unités représentent 10 % des enfants avec autisme scolarisés en milieu « ordinaire »*.

Et la scolarité sera de nouveau au cœur des réflexions du 4e plan autisme. La concertation autour de ce nouveau plan a été lancée en juillet et se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2017. Des groupes de travail (avec notamment des représentants du monde associatif, des familles, des collectivités territoriales…) sont mis en place dans toute la France.

Accès à l’emploi et au logement

Cinq axes de travail ont été définis : l’inclusion scolaire des enfants et des jeunes avec autisme de la maternelle à l’enseignement supérieur, l’inclusion sociale avec l’accès à l’emploi et au logement des adultes avec autisme, l’appui aux familles, la recherche et enfin la qualité des interventions, la formation des professionnels et l’accompagnement au changement. Des actions concrètes devraient être proposées.

Favoriser l’inclusion

L’objectif de ces travaux est de construire des actions ambitieuses pour améliorer le repérage, le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement des personnes avec autisme pour favoriser leur inclusion.

*Source : rapport IGAS-mai 2017

Un site officiel sur l’autisme Qu’est-ce que l’autisme ? J’ai des doutes, le diagnostic, vivre avec l’autisme… Ce sont les rubriques que l’on retrouve sur le site officiel sur l’autisme. Des informations pratiques sur la scolarisation, l’accès à l’emploi ou bien encore le logement sont développées. Des vidéos avec des témoignages de parents d’enfants autistes sont également à découvrir.