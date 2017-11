Accueil

Santé

Innovation

E-santé : une appli de coaching personnalisé

E-santé : une appli de coaching personnalisé

Comme un coach dans la poche. La start-up Betterise Health Tech a créé une application qui aide à prendre soin de sa santé et de son bien-être au quotidien. Explications.

Permettre à chacun de vivre mieux en prenant sa santé en main. C’est avec cette idée que Paul-Louis Belletante a créé, avec ses quatre associés, la start-up Betterise Health Tech en 2013. Un an plus tard, ils lançaient Betterise : une application de coaching santé personnalisé, accessible via un site internet et sur mobile. « C’est en quelque sorte le majordome de votre santé. Il vous donne les bons conseils au bon moment. Des conseils adaptés à votre profil et qui, s’ils sont suivis, peuvent aider à prévenir d’éventuels problèmes de santé », explique Paul-Louis Belletante.

Un contenu validé scientifiquement

L’application aborde 17 thématiques au total : nutrition, activité physique, sommeil, moral… « Ce qui permet une approche la plus globale possible, validée scientifiquement. » L’ensemble de son contenu a en effet été mis au point par un collège d’experts et de médecins, sous la direction de Michel Cymes (l’un des membres fondateurs de la start-up).

Concrètement, ces conseils se basent sur des informations comme votre âge ou votre lieu d’habitation mais aussi sur vos habitudes alimentaires, votre temps de sommeil, le nombre de pas vous que faites chaque jour… Des critères qui lui permettent de mieux vous connaître pour ainsi mieux vous conseiller, grâce à un algorithme puissant. Betterise propose également plus de 40 programmes de coaching (par exemple : pour arrêter de fumer), des quiz, des défis… Ce qui rend son utilisation ludique.

Pas d’avis médical mais une aide à la prévention

Pour autant, l’application ne donne pas d’avis médical et ne prétend pas remplacer votre médecin. « Nous la voyons plutôt comme un complément, une aide à la prévention. On reste à notre place », confirme Paul-Louis Belletante. « Les start-up de l’e-santé peuvent avoir un rôle à jouer en soulageant le système de soins d’une partie de l’éducation thérapeutique des patients, qui prend du temps. »

Utilisée par des entreprises et des complémentaires santé Si l’application Betterise peut être téléchargée gratuitement, son utilisation est payante. Mais certaines entreprises proposent un accès gratuit pour leurs salariés ou leurs clients, et des complémentaires santé comme Harmonie Mutuelle pour leurs adhérents. Cependant, les données personnelles restent la propriété de l’utilisateur. Elles ne seront jamais revendues à des tiers.

D’autres projets pour Betterise Health Tech

Installée à Biarritz, la start-up Betterise Health Tech emploie aujourd’hui 10 personnes et en fait travailler 25 en tout, en comptant les sous-traitants. En plus de Betterise, elle a développé une autre application, « Moi, bientôt maman », destinée aux femmes enceintes. Et elle a créé un carnet de santé intelligent. La start-up travaille actuellement sur le développement de Betterise Diabète (en test auprès de patients) et de Betterise Cardio, pour les maladies cardiovasculaires (en lien avec un CHU).