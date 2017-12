Accueil

La chronique de Michel Cymes : attention aux virus de l’hiver !

À l’approche de l’hiver, difficile d’échapper aux virus dont voici le hit-parade : la gastro-entérite, le rhume et la grippe. Quelques conseils valables pour ce tiercé.

La première chose est de bien se laver les mains plusieurs fois par jour afin d’éloigner ces virus. Ensuite, évitez de vous tripoter le nez, la bouche ou les yeux. Ce sont les trois voies d’accès royales pour qu’un de ces virus s’introduise dans votre organisme. Donc « bas les pattes ! ».

Pour éviter la gastro, redoublez de vigilance sur l’hygiène : laver systématiquement les légumes (même ceux vendus sous plastique) et prenez une planche à découper différente pour vos légumes et votre viande. Enfin, ne partagez pas votre serviette de toilette et évitez de regrouper toutes les brosses à dents de la famille dans un seul gobelet.

La grippe, quant à elle a une particularité : elle est tellement contagieuse qu’une personne contaminée peut vous transmettre le virus avant même qu’elle ne soit malade. Et une fois guérie, cette personne peut être contagieuse encore quelques jours. Pensez donc au vaccin. Même s’il ne protège pas à 100 %, il a le mérite de réduire le risque !