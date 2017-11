Accueil

Santé

Prévention

Donnez votre avis sur la stratégie nationale de santé

Donnez votre avis sur la stratégie nationale de santé

Une consultation publique a été lancée par le Ministère des Solidarités et de la santé. Les Français ont jusqu’au 25 novembre pour donner leur avis sur la stratégie nationale de santé.

Promotion de la santé et prévention, lutte contre les inégalités sociales et territoriales, qualité et pertinence des soins, innovation et place des citoyens dans la gouvernance du système de santé. Ce sont les quatre thèmes prioritaires de la stratégie nationale de santé sur lesquels les Français peuvent s’exprimer. Cette stratégie définit le cadre de la politique en matière de santé, menée par le gouvernement dans les cinq prochaines années.

Ainsi, les internautes peuvent consulter ce document, issu d’une concertation avec les autres ministères, les représentants du secteur de la santé, des élus et des usagers. Aux axes prioritaires, s’ajoutent un volet spécifique à la santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune. Des objectifs propres à la Corse et à l’Outre-mer ont également été définis.

Une mise en œuvre au premier semestre 2018

Après la lecture de ces axes, l’internaute peut répondre à un questionnaire en indiquant s’il est tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec les dispositions envisagées. Deux questions ouvertes lui permettent de donner son avis plus en détails. La date limite pour répondre à ce questionnaire est fixée au 25 novembre inclus.

Ces réponses vont permettre d’enrichir le projet de stratégie nationale de santé qui doit être adopté en comité interministériel de la santé en décembre. Un décret l’officialisera avant la fin de l’année 2017 pour une mise en œuvre au premier semestre 2018.