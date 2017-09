Accueil

Octobre rose, se mobiliser contre le cancer du sein

Ces jours-ci, s’ouvre le mois consacré à sensibiliser à l’intérêt du dépistage du cancer du sein. Octobre rose souffle ses 24 bougies.

Beaucoup de femmes le craignent non sans raison : le cancer du sein est le premier cancer et la première cause de décès par cancer chez la femme. En 2015, en France, près de 54 062 nouveaux cas et 11 913 décès ont été recensés.

Environ une femme sur 8 est confrontée à cette maladie au cours de sa vie. Pourtant, la mortalité par cancer du sein en France a baissé de 1,5 % par an entre 2005 et 2012, en raison notamment de la précocité des diagnostics et aux progrès de la prise en charge thérapeutique. S’il est détecté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Depuis 2004, le dépistage organisé a été généralisé au niveau national.

Chaque année depuis 24 ans, Octobre rose, mobilise pendant un mois sur cette question de santé publique très importante.

Le dépistage organisé essentiel pour diminuer la mortalité

Si toutes les femmes à partir de 25 ans doivent bénéficier d’un examen clinique une fois par an (palpation), le dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans, tous les deux ans, si elles n’ont pas d’antécédents personnels ou familiaux. Complètement pris en charge, il consiste, outre l’examen clinique, en une mammographie.

En Europe, 25 pays mènent un programme de dépistage similaire. Et des études internationales estiment que ces programmes permettent d’éviter entre 15 et 21 % des décès par cancer du sein.

L’Institut national du cancer publie d’ailleurs un nouveau livre d’information « Dépistage des cancers du sein. S’informer et décider » pour répondre aux interrogations sur le dépistage. Des questions très pratiques sont abordées : fiche de renseignements à l’arrivée chez le radiologue, l’examen en lui-même, les résultats…

Pour en savoir plus

Le site de l’Institut national du cancer