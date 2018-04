Couronne, bridge, inlay-core… Quelles différences ?

Chaque prothèse dentaire correspond à un besoin particulier. Couronne, bridge ou inlay-core… A quoi servent-elles et combien coûtent-t-elles ? Réponse en images.

La couronne

La couronne est une sorte de coiffe que le dentiste place sur la partie visible d’une dent très abîmée par une carie ou cassée, dont la racine a été préservée. Elle peut aussi être associée à un faux moignon (ou inlay-core) ancré dans la racine de la dent. Composée d’alliage métallique, de céramique, de résine composite ou d’une combinaison de ces matériaux, la couronne redonne à la dent sa forme naturelle, sa taille et sa fonction. Cette prothèse a l’avantage d’être fixe, et très discrète si elle est en céramique.

Comptez entre 299 € pour une couronne métallique et 527 € pour une couronne céramo-métallique (dont 75,25 € pris en charge par l’Assurance maladie).

Le bridge (ou pont dentaire)

Le bridge est composé de métal ou d’un alliage de céramique et de métal. Ce pont (bridge, en anglais) permet de remplacer une (ou plusieurs) dent manquante, en prenant appui sur une dent solide de chaque côté de l’espace laissé vide. Il est également préconisé lorsqu’une carie a atteint la racine en profondeur ou en cas de dent cassée avec fracture de la racine. Afin de bien fixer le bridge, il est parfois nécessaire de dévitaliser et de tailler les dents saines sur lesquelles il s’appuie. Assez cher (de 837 € à 1 444 € en moyenne), il est pris en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 195,65 € pour un bridge de 3 éléments.

La prothèse amovible

Partielle ou complète (dentier), la prothèse amovible vient remplacer plusieurs dents absentes, voire la totalité des dents. Avec sa structure métallique, la prothèse partielle est dotée de crochets qui viennent se fixer sur les dents restantes. La prothèse complète est composée de résine et vient s’appuyer sur les muqueuses. Dans tous les cas, ces prothèses amovibles ont l’avantage de se retirer pour être nettoyées et l’inconvénient de ne pas être fixes.

La prothèse partielle est moins onéreuse qu’un bridge, mais on peut lui reprocher l’aspect inesthétique des crochets lorsqu’ils sont fixés sur les dents de devant. Les prix moyens varient de 925 € pour une prothèse amovible métallique à 1 121 € pour une prothèse amovible résine, dont 45,15 € de prise en charge par l’Assurance maladie pour 1 à 3 dents ou 127,75 € pour une prothèse amovible définitive à châssis métallique complète (14 dents).

La prothèse sur implant

Indiqué en cas de dent manquante et d’absence de racine, l’implant dentaire est une racine artificielle. Le plus souvent fabriqué en titane pur, biocompatible, cet implant est placé chirurgicalement dans la mâchoire supérieure ou inférieure, où il remplace la racine d’une dent manquante. Trois mois plus tard, après cicatrisation, une couronne sera fixée sur cet implant pour remplacer la dent absente. À l’inverse des bridges, l’implant ne nécessite aucune intervention sur les dents voisines de la dent absente. En revanche, la pose d’un implant est contre-indiquée en cas d’endocardite infectieuse (maladie cardiaque), de tabagisme et de diabète non équilibré.

Non pris en charge par l’Assurance maladie, le coût moyen d’un implant varie de 1200 à 1600 €.

L’inlay-core

Lorsqu’une dent est très abîmée, il est parfois impossible de poser une couronne sur le fragment restant. Il faut alors passer par un inlay-core pour consolider la dent. Cette pièce en métal fabriquée par le prothésiste à partir d’une empreinte, permet en effet de réaliser une couronne sur une dent dévitalisée et très abîmée. L’inlay-core est constitué d’un tenon qui va s’ancrer dans la racine et d’un faux moignon qui vient reconstruire la partie de la dent sur laquelle sera scellée la couronne. Cette prothèse a l’avantage d’assurer une solide jonction entre la couronne et la racine, mais elle reste chère : environ 241 €, dont une prise en charge par l’Assurance maladie de 85,78 € à 100,83 € selon les modèles.

L’onlay-Core

Cette prothèse qui peut être fabriquée en métal, composite ou céramique est utile pour venir combler la partie manquante d’une dent très abîmée, par une grosse carie le plus souvent. Parfaitement étanche et adapté aux contours de la dent, l’onlay-core peut être posé sur une dent vivante (non dévitalisée).

Comptez environ 350 € pour un onlay en composite et 600 € pour un onlay en céramique, sans prise en charge de l’Assurance maladie.