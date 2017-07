Participez aux Prix ESS 2017

Vous êtes une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui a de l’audace ? La 3e édition des Prix ESS est lancée. Alors à vos candidatures !

Associations, coopératives, mutuelles, fondations ou entreprises à vocation sociale. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui concilient activité économique et intérêt général, sont depuis toujours des vecteurs d’innovation. Pour encourager cette démarche, les Prix ESS ont été créés en 2015. Un concours organisé par le Conseil national des Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRES) et son réseau en régions.

La 3e édition des Prix ESS vient d’être lancée. L’objectif : récompenser des entreprises audacieuses du secteur.

Trois prix nationaux

En ouverture du Mois de l’ESS, qui fêtera ses dix ans en novembre, trois prix nationaux seront décernés. Le Prix de l’impact local et le Prix de l’innovation sociale seront désignés par un jury composé des partenaires des Prix ESS. Quant au Prix Coup de cœur, il sera soumis au vote du public via les réseaux sociaux et le site du Mois de l’ESS. Le vote sera ouvert du 25 septembre au 13 octobre. Les internautes pourront ainsi faire leur choix parmi les 18 nominés (un par région).

Ces trois prix nationaux seront remis lors du Forum National de l’ESS et de l’Innovation sociale, qui se tiendra les 19 et 20 octobre à Niort. Chacun des lauréats bénéficiera notamment d’un chèque de 5 000 euros et d’une vidéo de présentation, diffusée sur les réseaux sociaux, mais également d’un accompagnement pendant un an.

Des entreprises innovantes distinguées en 2016

L’an dernier, l’association La Machinerie à Amiens, la coopérative d’activités et d’emploi parisienne CLARA, l’association Échanges Paysans basée dans les Hautes-Alpes et l’entreprise nantaise à vocation sociale Humaid ont remporté la 2e édition des Prix ESS.

Nouveauté 2017 : des prix régionaux

Pour la première fois cette année, des prix régionaux (dotés de 1 000 euros) seront aussi décernés. Ainsi, chaque chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) remettra son propre prix lors d’un événement inscrit dans le cadre du Mois de l’ESS.

Pour en savoir plus

Si vous êtes intéressé(e), vous avez jusqu’au dimanche 3 septembre 2017 pour présenter votre candidature à la 3e édition des Prix ESS. Pour cela, rendez-vous sur le site du Mois de l’ESS.