[PORTRAIT] Matthieu encourage l’entreprenariat social

Avec son association, Ticket for Change, Matthieu Dardaillon accompagne ceux qui veulent agir. En leur donnant toutes les clés pour mener à bien leurs projets sociaux ou environnementaux.

Alors étudiant en école de commerce, Matthieu Dardaillon part, avec un ami, à la rencontre d’entrepreneurs sociaux en Inde, aux Philippines et au Sénégal. Ils en tireront un livre : « Les entrepreneurs qui changent le monde »*. Matthieu confirme ainsi son intuition : il existe bel et bien une troisième voie, entre associations et entreprises classiques. Et ce sera la sienne. À son retour en France, avec d’autres personnes, il crée Ticket for Change**. Une association qui se veut un « activateur de talents ». Découvrez l’interview vidéo de cet idéaliste.

* De Matthieu Dardaillon et Jonas Guyot, publié aux éditions Rue de l’échiquier en novembre 2017.

** Harmonie Mutuelle s’associe à Ticket for Change pour accompagner des projets en lien avec la santé.

Une alternative sociale et solidaire

Adolescent déjà, Matthieu Dardaillon s’engage en tant que bénévole dans des associations. Étudiant, il détonne parmi ses camarades. Ceux qui s’intéressent à l’entreprenariat social dans son école de commerce ne sont pas légion. D’ailleurs, à l’époque, l’enseignement aborde assez peu l’économie sociale et solidaire ou le « social business ».

Pendant ses études, il parcourt le monde pendant neuf mois. Pour échanger avec différents entrepreneurs qui parviennent à concilier performance économique et intérêt général. C’est pour lui une révélation. Il comprend que c’est vers cette alternative qu’il veut aller. Lui aussi veut contribuer, à son échelle, à ce mouvement. Et pourquoi ne pas aider ceux qui voudraient emprunter cette même voie à concrétiser leurs projets ?

1 400 entreprises sociales impulsées

En 2014, à seulement 24 ans, il crée avec d’autres jeunes qui le rejoignent l’association Ticket for Change. Matthieu et ses compères ont une conviction : nombreuses sont les personnes qui ont envie d’agir pour « changer la société » et résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Mais très peu franchissent réellement le pas. Il faut donc les aider à aller au bout de leur idée.

L’association propose, entre autres, des formations destinées aux futurs entrepreneurs sociaux mais aussi aux « intrapreneurs » sociaux (ceux qui veulent agir au sein de leur entreprise). L’objectif ? Les aider à formaliser leur projet, à ne négliger aucune étape essentielle, pour que celui-ci soit viable. Et l’impact est là. Ticket for Change, qui emploie aujourd’hui 20 personnes, a déjà permis de faire émerger environ 1 400 entreprises sociales. Des entreprises qui, par leurs actions, ont bénéficié à plus de 140 000 personnes.