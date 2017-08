Accueil

SuperQuinquin à Lille : «le supermarché dont tu es le héros»

Installé dans un quartier populaire de Lille, SuperQuinquin est un supermarché coopératif et participatif. Notre reportage à découvrir en vidéo.

SuperQuinquin est ce qu’on appelle un supermarché coopératif et participatif. Concrètement ? Ses clients sont les patrons, mais aussi les « employés » du magasin : ils doivent y travailler bénévolement. C’est le principe même de ces supermarchés autogérés et à but non lucratif qui débarquent en France.