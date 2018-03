Accueil

Claude Gruffat : « Y a-t-il un avenir sans bio ? »

Alimentation bio, avenir du bio… Claude Gruffat, fondateur et président de Biocoop, auteur de Les dessous de l’alimentation bio, répond à nos questions sur ces thèmes.

Au-delà des labels, comment consommer bio ?

Claude Gruffat : Le choix de l’enseigne est déterminant. Dans les points de vente véritablement bio, les produits sont non seulement labellisés, mais issus d’une agriculture de proximité, à taille humaine, excluant le transport par avion, très émetteur de CO2. Ce sont aussi des produits respectant le rythme des saisons, assurant un salaire décent aux travailleurs agricoles. Le bio ne se décrète pas : il faut le temps de structurer des filières de production, avec une exigence sociale et environnementale à tous les niveaux.

Quelle est selon vous la différence essentielle entre un produit bio et non bio ?

C. G. : La plus évidente – et elle l’est aussi aux yeux des consommateurs –, c’est l’usage de pesticides en agriculture non bio. Un problème de santé publique largement sous-estimé. En effet, les contrôles sanitaires ne portent que sur le principe actif du pesticide, et non sur ses nombreuses mutations dans la nature (ses métabolites). Lors de l’autorisation de mise sur le marché, le fabricant doit normalement déposer la liste des métabolites associés à son produit. Or c’est rarement le cas. On ne peut donc pas trouver ce qu’on ne cherche pas.

Quel avenir pour le bio ?

C. G. : La question est plutôt : y a-t-il un avenir sans bio ? Effondrement de la fertilité des sols, de la biodiversité et des colonies d’abeilles, succession de scandales alimentaires… L’agriculture conventionnelle touche ses limites. Une récente étude scientifique* montre qu’une agriculture 100 % bio pourrait nourrir la planète, en 2050, à deux conditions : réduire le gaspillage alimentaire et limiter la consommation de produits d’origine animale.

