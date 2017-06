Accueil

Aidants : un congé plus accessible

Les aidants de personnes âgées ou handicapées peuvent bénéficier d’un congé de longue durée : le congé de proche aidant.

Le congé de proche aidant permet de s’absenter du travail pendant plusieurs semaines afin de s’occuper d’une personne âgée fortement dépendante ou gravement handicapée (quel que soit son âge).

Depuis le 1er janvier 2017, il remplace le congé de soutien familial, avec des conditions d’accès assouplies. Il est désormais ouvert aux proches sans lien de parenté avec la personne vulnérable. Même si vous êtes un ami et que vous ne vivez pas avec elle, vous y avez droit, à condition bien sûr de lui venir en aide souvent et régulièrement (pour la toilette, les repas, les déplacements…).

Jusqu’à un an d’absence

Le congé de proche aidant s’adresse aux salariés du secteur privé qui exercent depuis au moins douze mois dans la même entreprise. Il est possible d’en bénéficier plusieurs fois et de le renouveler, pour une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière (voire plus, si l’entreprise ou la branche le décident).

Il peut aussi être pris à temps partiel ou de manière fractionnée (une semaine par mois par exemple). Vous n’êtes pas rémunéré pendant les périodes d’absence, mais vous pouvez généralement vous faire embaucher comme assistant à domicile par la personne aidée.

La demande de congé est faite à l’employeur, qui ne peut la refuser. Elle s’accompagne notamment des justificatifs de la perte d’autonomie ou du handicap de la personne fragile.

D’autres congés pour les proches

Pour un membre de votre famille en fin de vie, vous pouvez également recourir au congé de solidarité familiale et pour un enfant malade ou handicapé, au congé de présence parentale. Contrairement au congé de proche aidant, tous deux peuvent être indemnisés.

Pour en savoir plus

« Travailler et aider un proche » sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches