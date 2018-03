Accueil

Un nouveau réseau de soins en ostéopathie

Le groupe VYV et Malakoff Médéric ouvrent leur premier réseau de soins en ostéopathie : KALIXIA Ostéo.

26 millions de consultations* en ostéopathie ont été réalisées en France en 2015. Mais aujourd’hui, la Sécurité sociale ne prend pas en charge ces consultations. La plupart des organismes complémentaires les remboursent grâce aux forfaits « médecine douce ». Le groupe VYV et Malakoff Médéric ont donc décidé de créer un réseau de soins en ostéopathie.

Quels avantages ?

Les ostéopathes membres de ce réseau ont été sélectionnés sur des critères qualitatifs et tarifaires. Leur diplôme, leur nombre d’années de formation, leur volume d’activité ont notamment été pris en compte.

Le réseau est ouvert à l’ensemble des professionnels pouvant exercer l’ostéopathie, c’est-à-dire aussi bien aux ostéopathes « exclusifs » qu’aux médecins, kinésithérapeutes ou infirmiers ostéopathes…

Les prestations de ces ostéopathes sont plafonnées par département. Elles sont comprises entre 50€ et 70 €.

Qui a accès à ce réseau ?

Ce réseau est ouvert aux adhérents de l’Union Harmonie Mutuelles et de Malakoff Médéric. Après la séance, les patients pourront donner leur avis dans le cadre de la démarche qualité.

Comment connaître les ostéopathes référencés ?

Les patients peuvent retrouver la liste des ostéopathes sur le site de leur mutuelle, dans leur espace personnalisé, grâce à un service de géolocalisation.

En mars 2018, 330 ostéopathes sont référencés sur 70 départements.

Quels autres réseaux de soins existent déjà ?

Les adhérents de l’Union Harmonie Mutuelles et de Malakoff Médéric ont déjà accès au réseau Kalivia en optique, dentaire et audio. Cela leur permet d’avoir accès à des prestations à des tarifs négociés auprès de 2 700 chirurgiens-dentistes, 5 200 centres optiques et 3 450 centres audio.

