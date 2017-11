Accueil

Une semaine pour l’emploi des personnes handicapées

La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a lieu du 13 au 19 novembre. Des actions de recrutement, de sensibilisation et d'intégration sont organisées.

Du forum emploi à la sensibilisation en entreprise en passant par le Jobdating© ou le Handicafé©, près de 150 actions vont être organisées dans toute la France, du 13 au 19 novembre. Ces actions sont mises en place par LADAPT, dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Des associations, des entreprises, des collectivités organisent également des événements. L’objectif est le même : faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps et l’emploi. Plus de 1,8 millions de personnes sont concernées en France.

Harmonie Mutuelle se mobilise

Harmonie Mutuelle s’associe à cette semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Ainsi, elle participe à des actions de recrutement et de sensibilisation sur tout le territoire. Du 6 au 17 novembre, un forum en ligne national « Job pour tous » est organisé. Il s’agit d’un salon virtuel de recrutement où ni les candidats, ni les recruteurs n’ont besoin de se déplacer. L’entretien est réalisé par téléphone, en visio-conférence ou par chat. A noter également que cette semaine est l’occasion, pour Harmonie Mutuelle, de proposer des actions en interne : accueil de stagiaires en situation de handicap, campagne d’information contre les préjugés liés au handicap…