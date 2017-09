Accueil

« Sentez-vous sport » : encourager l’activité physique

Des animations, des conférences pour sensibiliser à l’activité physique… Du 23 septembre au 1er octobre, de nombreuses manifestations sont organisées dans le cadre de « Sentez-vous sport ».

À l’occasion du lancement de la semaine européenne du sport, samedi 23 septembre, le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) organise un village « Sentez-vous sport » au Parc de la Villette, à Paris, dans le 19e arrondissement. À partir de 10 heures, les visiteurs pourront s’initier gratuitement à plus de trente activités physiques et sportives (athlétisme, badminton, basket, boxe, danse, escalade, escrime, football, golf, zumba, handball, judo, lutte, karaté, rugby, tennis, tir à l’arc, marche nordique, hockey sur glace, pétanque…), quel que soit leur âge, leur niveau de pratique, qu’ils soient seul ou en groupe.

De nombreux athlètes de haut niveau seront présents, notamment la marraine et le parrain de cette édition : la championne paralympique d’athlétisme handisport Nantenin Keita, et Camille Lacourt, récemment champion du monde de natation du 50 mètres dos.

Partenaires de cet événement, Harmonie Mutuelle et MGEN partageront un même stand et proposeront des défis sportifs aux visiteurs. Et tout au long de la semaine, jusqu’au 1er octobre, des manifestations (conférences, animations…) se dérouleront, partout en France, pour sensibiliser petits et grands à la pratique d’une activité physique régulière.

Vous êtes intéressé(e) ? Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du CNOSF.