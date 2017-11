Accueil

Zéro déchet : rencontre avec Béa Johnson

[VIDÉO] Béa Johnson est considérée dans le monde entier comme l’ambassadrice du mode de vie « zéro déchet ». Elle a accepté de répondre à nos questions.

Son livre « Zéro déchet : 100 astuces pour alléger sa vie »* est un best-seller, traduit en 18 langues. Française installée aux États-Unis, Béa Johnson s’est d’abord fait connaître grâce à son blog www.zerowastehome.com. Elle y donne ses conseils (car elle a tout testé) et raconte sa démarche. Avec son mari, Scott, et ses deux garçons, elle a décidé en 2006 d’essayer de réduire ses déchets au maximum. Au point de parvenir à faire tenir dans un bocal d’un demi-litre tous leurs déchets non recyclables d’une année. Une vraie performance aux yeux de tous.

Mais pour Béa Johnson, limiter ses déchets est loin d’être un casse-tête. C’est plutôt une façon de simplifier sa vie en revenant à l’essentiel. À l’occasion d’une de ses conférences, organisée fin septembre près de Rennes, elle a accepté de répondre à nos questions. Découvrez l’interview en vidéo de la « papesse » du zéro déchet.

Dans cette vidéo, les réponses de Béa Johnson à ces 5 questions :

Le zéro déchet, est-ce vraiment possible ?

Quels conseils donner à ceux qui voudraient s’y mettre ?

Comment expliquez-vous l’engouement pour le zéro déchet ?

Quels sont les préjugés envers le mode de vie « zéro déchet » ?

Mais le zéro déchet, ça ne prend pas trop de temps ?

* Sorti en 2013 aux éditions Les Arènes.