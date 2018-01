Accueil

[INFOGRAPHIE] La résilience : un long cheminement

Après un traumatisme, quand et comment s’enclenche le processus de résilience ? Qu’est-ce qui, dans notre vie d’avant, nous permettra de mieux rebondir ? Les explications en image.

Différents facteurs dans notre passé influencent notre capacité de résilience. Plus nous sommes sécurisés, rassurés par des liens affectifs forts, une vie sociale riche et capables de prendre de la distance par rapport aux événements de notre vie, meilleure sera notre capacité à rebondir après un traumatisme.

L’ampleur du choc, et aussi sa nature, jouent un grand rôle, tout comme la résonance qu’il éveille en nous. Un accompagnement le plus précoce possible aide à se placer dans l’après, dans ce long cheminement qui fera suite à l’hébétude, au déni ou au repli dans le rêve.

On sort toujours transformé d’un traumatisme. Les priorités ne sont plus les mêmes, le désir de vivre renaît avec une force nouvelle.

Quelles sont les étapes de la résilience ?