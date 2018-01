Travail : le don de congés élargi aux aidants

On pouvait déjà donner un ou plusieurs jours de congé à un collègue, parent d'un enfant gravement malade. Désormais, ce sera possible aussi pour ceux qui prennent soin d’un proche dépendant.

Les députés ont adopté, début décembre 2017, une proposition de loi qui permettra aux salariés de faire don de certains de leurs congés à un collègue « aidant ». C’est-à-dire s’occupant sur son temps libre d’une personne dépendante (âgée ou en situation de handicap). Depuis la loi Mathys de 2014, les salariés avaient déjà la possibilité de faire don de leurs jours de repos à leurs collègues (dans le secteur privé comme dans le secteur public). Mais cela était destiné uniquement aux parents d’un enfant gravement malade.

Concrètement, le salarié qui souhaite léguer un jour de congé (RTT, récupération ou congés payés) devra se manifester auprès de son employeur et préciser qui sera le bénéficiaire. Auparavant, il doit lui-même avoir pris un minimum de vingt-quatre jours ouvrables de congés annuels.

À noter : il s’agit bien d’un don volontaire et anonyme.

De son côté, l’aidant aura l’obligation de fournir un certificat médical attestant de la gravité du problème de l’enfant malade ou de la personne dépendante et du caractère indispensable de son soutien. Le dispositif devrait également permettre au salarié aidant de continuer à être rémunéré pendant ces congés supplémentaires.

8 millions d’aidants en France

Le saviez-vous ? Il existe dans notre pays plus de 8 millions d’aidants non professionnels. Ils consacrent tout ou partie de leur libre à un parent âgé, un conjoint devenu dépendant ou à un enfant souffrant d’un handicap. Et environ 4 millions d’entre eux travaillent en parallèle.