En novembre, c’est le Mois de l’ESS

Devenu le rendez-vous incontournable de l’économie sociale et solidaire, le Mois de l’ESS se déroule, comme tous les ans, en novembre.

Si 80 % des Français ont déjà entendu parler de l’économie sociale et solidaire (ESS), seuls 29 % voient très bien de quoi il s’agit.* Chaque année, en novembre, le Mois de l’ESS a justement pour mission de promouvoir cette économie « qui a du sens ». L’ESS rassemble les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles et les entreprises sociales, et représente aujourd’hui plus de 10,5 % de l’emploi en France.

L’humain au cœur de cette économie

Créé et porté par le réseau des Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) et par le Conseil national des CRESS, le Mois de l’ESS fête ses 10 ans en 2017. Au fil des ans, il est devenu un rendez-vous incontournable pour un large public : citoyens, entrepreneurs, étudiants, salariés et acteurs publics… Autant de personnes intéressées par cette autre façon d’entreprendre, qui privilégie l’humain et parvient à concilier performance économique et utilité sociale.

Au cours du mois, plus de 2 000 événements sont ainsi proposés dans toute la France (conférences, forums, portes ouvertes, projections de films, ateliers, colloques, moments festifs…), pour faire découvrir les principes et les valeurs de l’ESS et mieux connaître ses différents acteurs.

Encourager l’audace

Le 19 octobre 2017, en amont du Mois de l’ESS, ont été remis les Prix ESS (3e édition). Ces derniers récompensent des entreprises « audacieuses » de l’économie sociale et solidaire, dans trois catégories : « impact local », « innovation sociale » et « coup de cœur ».

*Selon une étude réalisée par Viavoice pour Harmonie Mutuelle en octobre 2015.