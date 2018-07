Vers une vraie simplification des démarches en ligne

Harmonie Mutuelle et la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) sont à l’œuvre pour la constitution d’un partenariat important pour les adhérents de la mutuelle : la simplification des démarches en ligne. François Couton, directeur opérations et transformations chez Harmonie Mutuelle nous en dit plus.